الجيش اليمني يستعيد أول مناطق مديرية عبس

أعلن الجيش اليمني ، تحقيقه تقدمًا ميدانيًا جديدًا بمديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة، وذلك بإسناد من قوات التحالف العربي .
وقال مصدر عسكري يمني : إن وحدات من قوات المنطقة العسكرية الخامسة نفذت هجوماً مباغتًا من ثلاثة محاور تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى كانت تتحصن فيها الميليشيات شرقي مديرية حيران وتمكنت من تحرير عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالكامل .
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن قوات الجيش نجحت في قطع أهم خطوط إمدادات المليشيات في جبهتي حرض وحيران بعد أن تقدم شمالاً باتجاه مثلث عاهم .
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية ، فيما أسر الجيش خمسة من عناصر المليشيا واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وعلى الصعيد، شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات مركزة مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير معدات قتالية .
وقال المصدر : إن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمني، يأتي في إطار عمليات المنطقة العسكرية الخامسة لاستكمال تحرير مديرية حيران ومثلث عاهم والتقدم جنوبًا باتجاه مديرية عبس .