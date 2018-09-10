الجيش اليمني يستعيد أول مناطق مديرية عبس

أعلن الجيش اليمني ، تحقيقه تقدمًا ميدانيًا جديدًا بمديريتي حيران وعبس ‏بمحافظة حجة، وذلك ‏بإسناد من قوات التحالف العربي .

وقال مصدر عسكري يمني : إن وحدات من قوات المنطقة العسكرية الخامسة نفذت هجوماً ‏مباغتًا من ‏ثلاثة محاور تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى كانت تتحصن فيها الميليشيات ‏شرقي مديرية ‏حيران وتمكنت من تحرير عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالكامل .‏

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن قوات الجيش نجحت في قطع ‏أهم خطوط إمدادات المليشيات في جبهتي حرض ‏وحيران بعد أن تقدم شمالاً باتجاه مثلث ‏عاهم .‏

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية ، فيما ‏أسر ‏الجيش خمسة من عناصر المليشيا واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.‏

وعلى الصعيد، شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات مركزة مواقع وتجمعات ‏وتعزيزات ‏لمليشيات الحوثي الانقلابية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير ‏معدات ‏قتالية .‏

وقال المصدر : إن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمني، يأتي في إطار عمليات المنطقة ‏العسكرية ‏الخامسة لاستكمال تحرير مديرية حيران ومثلث عاهم والتقدم جنوبًا باتجاه مديرية ‏عبس .