الجيش اليمني يستعيد حصن الحقب التاريخي في جنوب دمت بالضالع

أعلن الجيش اليمني استعادته حصن الحقب التاريخي في مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن، بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصد عسكري بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن استعادة الحصن تم عقب عملية نوعية لوحدات من الجيش اليمني، نفذها من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة دمت، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير تعزيزات عسكرية واجبرت ما تبقى منهم على الفرار”.

من جهة، أخرى داهمت قوات من الشرطة العسكرية أماكن مشبوهة في بيت اليزيدي تمكنوا خلالها من القاء القبض على قيادي حوثي وأسلحة خفيفة ومتوسطة إلى جواره.