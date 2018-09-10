دولية

الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في جبهة البقع بصعدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو الحجة / 1439 هـ      10 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استعادت قوات الجيش اليمني ‏سلسلة جبال أضياق وجبال محجوبة في جبهة ‏البقع ‏شمالي محافظة صعدة، وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف : إن ‏وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على ‏جميع ‏السلاسل الجبلية المطلة على مزارع آل شجعان ‏عقب معارك ضارية خاضتها مع ‏ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية.

‏ وأضاف العميد معروف، في تصريح نقله موقع ” سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك المستمرة بين ‏الجانبين كبدت الميليشيا عشرات القتلى ‏والجرحى ‏فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من ‏الأسلحة والذخائر المتنوعة.

‏ وفي مديرية كتاف بذات المحافظة، قال مصدر عسكري : إن قوات الجيش باتت على بعد 10 ‏كيلومترات من مركز المديرية.

‏ وجاء التقدم بعد أن فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في وادي أبو جبارة ‏والسلاسل الجبلية المحيطة، بعد ‏معارك عنيفة سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيات بين ‏قتيل وجريح، طبقا لمصدر ميداني .

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *