الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في ‏محافظة الجوف

حرر الجيش اليمني ، مسنودا بقوات من التحالف العربي سيطرته على مواقع جديدة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف عقب عملية عسكرية أطلقها اليوم الجمعة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.
وقال رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية وقائد لواء الحسم العميد هادي حمران الجعيدي،في تصريح بثه موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات من الجيش اليمني، استعادت مواقع استراتيجية في في مديرية خب الشعف، خلال العملية العسكرية، منها، جبال قشعان ونجد نضا ومنقله وايعاره في منطقة سلبه.
وأضاف المسوؤل العسكري اليمني، ، أن قوات الجيش تواصل عملياتها العسكرية وسط تقدم متسارع لاستكمال تحرير ما تبقى من المديرية في حين تكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وانهيار في صفوفها.