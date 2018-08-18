الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في ‏محافظة الجوف

حرر الجيش اليمني ، مسنودا بقوات من التحالف ‏العربي سيطرته على مواقع جديدة في مديرية خب ‏الشعف بمحافظة الجوف عقب ‏عملية عسكرية ‏أطلقها اليوم الجمعة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية ‏المدعومة من إيران.‏

وقال رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية وقائد ‏لواء الحسم العميد هادي حمران الجعيدي،في تصريح ‏بثه موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع ‏اليمنية إن ‏قوات من الجيش اليمني، استعادت مواقع ‏استراتيجية في في مديرية خب الشعف، خلال ‏العملية العسكرية، منها، جبال ‏قشعان ونجد نضا ‏ومنقله وايعاره في منطقة سلبه.‏

وأضاف المسوؤل العسكري اليمني، ، أن قوات الجيش تواصل عملياتها ‏العسكرية وسط تقدم متسارع لاستكمال ‏تحرير ما ‏تبقى من المديرية في حين تكبدت المليشيا خسائر ‏كبيرة في الأرواح والعتاد وانهيار ‏في صفوفها.‏