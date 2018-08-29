دولية

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب محافظة تعز

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ذو الحجة / 1439 هـ      29 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن الجيش اليمني استعادته عددًا من المواقع والمرتفعات الجبلية في جبهة الشريجة الراهدة ‏جنوبي محافظة تعز.

وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب إن قوات من ‏الجيش أحكمت سيطرتها على مواقع جبل العصيدة والتباب الحمر وجبل النهدين ومفرق السحي إضافة إلى قطعها الإمدادات عن الميليشيات الانقلابية في الجنوب ‏الشرقي لمنطقة الراهدة.‏

وأوضح المتحدث العسكري في تصريح لموقع سبتمبر الحكومي الرسمي، أن التقدم الذي ‏أحرزه في معارك اليوم من شأنه أن يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية في المناطق ‏المتاخمة لمدينة الراهدة.‏

ibrahim

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