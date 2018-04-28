الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في شمالي محافظة لحج

استعادت قوات الجيش اليمني عددًا من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي ‏محافظة لحج جنوب اليمن ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران .

وقال مصدر عسكري إن الجيش استعاد موقع السنترال ومدرسة الفلاح وجبل الأخمار ومنطقة ‏الجدد ونجد قفيل الاستراتيجي

بالإضافة إلى السيطرة النارية على الطريق الرئيس المؤدي إلى ‏مدينة الراهدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية .‏

وأشار المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت / ‏‏26 سبتمبر/ إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية ‏وأسر خمسة آخرين .

وسيساعد التقدم المحرز، وفقًا للمصدر الجيش اليمني، على تأمين تقدمه نحو مدينة الراهدة ‏الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز .‏