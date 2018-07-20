الجيش اليمني يستعيد مواقع في مديرتي ‏كتاف وباقم بصعده

أعلن الجيش اليمني إحرازه تقدماً في غربي ‏مديرية باقم بمحافظة صعده عقب معارك خاضها ‏الجمعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية يمنية ” إن قوات الجيش ‏اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي شنّت ‏هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية غربي ‏المديرية تمكنت خلاله من تحرير ما تبقى من ‏التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لمنطق أبواب ‏الحديد المطلة على مركز المديرية”.

وفي مديرية كتاف، شنت وحدات من الجيش ‏اليمني، هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الحوثية ‏المتمركزة في سلسلة التباب والمرتفعات الجبلية ‏المطلة على الخط الأسفلتي المؤدي إلى مركز ‏المديرية.‏

وأشارت المصادر وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، إلى استعادة الجيش الوطني وادي ‏الخراشب، والنصرة، ووادي الحرماء، وجبل ‏الصفراء، وأم شداد، ومدرسة السلام.‏