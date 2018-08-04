الجيش اليمني يستعيد مواقع في مديرية الملاجم بالبيضاء ‏

استعاد الجيش اليمني اليوم مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليميني ‏على أحد مواقع تمركز الميليشيا في سلسلة جبال ظهر البياض ، تمكنت خلاله من دحر الميليشيا ‏منه والسيطرة عليه ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، طبقًا لموقع ‏‏/سبتمبر نت/ التابع للجيش اليميني .‏

وعلى صعيد متصل لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، خلال مواجهات ‏مع الجيش اليميني في أطراف منطقة فضحة بمديرية الملاجم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد ‏المواقع في المنطقة .