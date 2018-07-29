دولية

الجيش اليمني يستعيد ‏سلسلة جبلية في مديرية الحشوة التابعة لصعدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو القعدة / 1439 هـ      29 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
فتح الجيش الوطني في اليمن جبهة سادسة في ‏محافظة صعده بعد تحريره سلسلة جبال الربعة ‏الاستراتيجية الواقعة شمالي شرق مديرية الحشوة ‏التابعة لمحافظة صعده من جهة محافظة الجوف شمالي ‏شرقي البلاد.‏

وقال أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود في الجيش ‏اليمني، العقيد محمد العملسي في بيان بثه المركز الإعلامي للقوات ‏المسلحة اليمنية‏ اليوم ،إن “السلسلة الجبلية المحررة ‏هي أولى مناطق مديرية الحشوة وبتحرير هذه ‏المناطق تكون قوات الجيش قد فتحت سادس جبهة ‏بمحافظة صعدة وبدأت في تطويق المحافظة من جهة ‏الشرق

مشيراً إلى أن 19 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا في ‏معارك تحرير السلسلة الجبلية وسط فرار جماعي لعناصرها”.‏

ولفت العقيد العملسي الانتباه إلى أن الجيش اليمني أسر 21 عنصراً من ‏المليشيا الانقلابية

عقب معارك استمرت نحو تسع ساعات ‏واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.‏

ويواصل الجيش اليمني حشد قواته في المحافظتين ‏لاستكمال تحرير الجوف والالتحام في صعده معقل ‏المليشيا الحوثية.‏

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *