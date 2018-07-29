الجيش اليمني يستعيد ‏سلسلة جبلية في مديرية الحشوة التابعة لصعدة

فتح الجيش الوطني في اليمن جبهة سادسة في محافظة صعده بعد تحريره سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة شمالي شرق مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعده من جهة محافظة الجوف شمالي شرقي البلاد.
وقال أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد محمد العملسي في بيان بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم ،إن “السلسلة الجبلية المحررة هي أولى مناطق مديرية الحشوة وبتحرير هذه المناطق تكون قوات الجيش قد فتحت سادس جبهة بمحافظة صعدة وبدأت في تطويق المحافظة من جهة الشرق
مشيراً إلى أن 19 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا في معارك تحرير السلسلة الجبلية وسط فرار جماعي لعناصرها”.
ولفت العقيد العملسي الانتباه إلى أن الجيش اليمني أسر 21 عنصراً من المليشيا الانقلابية
عقب معارك استمرت نحو تسع ساعات واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
ويواصل الجيش اليمني حشد قواته في المحافظتين لاستكمال تحرير الجوف والالتحام في صعده معقل المليشيا الحوثية.