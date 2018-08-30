الجيش اليمني يستعيد 14 قرية في 3 مديريات بصعدة

أحكم الجيش اليمني ، سيطرته على عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة وهي مديريات الظاهر وبكيل المير ورازح.
وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية: «إن الجيش استعاد قرى الصافية، والجريب، وسوق العلى، والمربح، والقوفعي، ومسه، وجراري، والنظرة، المجرم، وام دحيم، وكفات جعوان، والغيفل، والصيخابة، والنكارة».
وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني، حققت تقدمًا ميدانيًا جديداً باتجاه المنطقة الواقعة بين محافظتي حجة وصعدة.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش تقدمت نحو 3 كيلو مترات باتجاه منطقة المزرق الحدودية مع صعدة
وأصبحت معه المنطقة تحت السيطرة النارية للجيش
مشيراً إلى أن أكثر من 15 عنصرا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك الدائرة في الجبهة.