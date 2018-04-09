الجيش اليمني يستكمل تحرير جبال “الزلزال” وخسائر بصفوف الحوثيين

حققت قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم شرقي صنعاء الليلة الماضية تقدماً ميدانياً باستكمال تحرير سلسلة جبال الزلزال.

وقال موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش اليمني استكملت تحرير سلسلة جبال الزلزال الواقعة في جبهة الميمنة، في عملية عسكرية نوعية ومباغتة.

وأوضح الموقع أن الميليشيا الحوثية الانقلابية تكبدت خسائر في الأرواح ، حيث قتل أكثر من 15 مسلحاً من الميليشيات الحوثية

وسقط عدد من الجرحى ، علاوةً على الإستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في المنطقة ذاتها

وأسفر عن تدمير آليات قتالية للميليشيا.

وتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال “الزلزال” في أنها تسيطر ناريًا على مواقع الميليشيا الانقلابية لأكثر من 2 كيلو متر

إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف اليمنية، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد الميليشيات الانقلابية المتواجدة غربي منطقة ضبوعة.