الجيش اليمني يسيطر على المناطق الشرقية والشمالية لمركز مديرية باقم

أعلن الجيش الوطني اليمني، سيطرته على المناطق الشرقية والشمالية لمركز مديرية باقم في محافظة صعده بعد اقتحام المدينة، أمس الخميس.
وقال قائد اللواء مائة واثنين قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، إن قوات الجيش تواصل التوغل في مناطق المدينة إثر هجوم واسع على الأجزاء الشرقية للمركز وأجزاء من جبال، عرف والرأس و شيحاط المطلة عليه.
وأضاف في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش باتت تسيطر على المفرق الرابط بين مديرية باقم وضحيان و بقية مديريات محافظة صعدة.
ولقي نحو عشرين عنصرًا من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب العشرات، فيما استعادة قوات من الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.