الجيش اليمني يسيطر على المناطق الشرقية والشمالية لمركز مديرية باقم

أعلن الجيش الوطني اليمني، سيطرته على المناطق الشرقية والشمالية لمركز مديرية باقم في محافظة ‏صعده بعد اقتحام المدينة، أمس الخميس.‏

وقال قائد اللواء مائة واثنين قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، إن قوات الجيش تواصل ‏التوغل في مناطق المدينة إثر هجوم واسع على الأجزاء الشرقية للمركز وأجزاء من جبال، ‏عرف والرأس و شيحاط المطلة عليه.‏

وأضاف في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش ‏باتت تسيطر على المفرق الرابط بين مديرية باقم وضحيان و بقية مديريات محافظة ‏صعدة.‏

ولقي نحو عشرين عنصرًا من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب ‏العشرات، فيما استعادة قوات من الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.‏