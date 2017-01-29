الجيش اليمني يسيطر على طريق المخا – الخوخة
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أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن مسنودة بقوات التحالف العربي، سيطرتها على طريق رئيس يربط بين مدينة المخاء التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة شمالاً.
إلى جانب ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة هجوم لليمليشيا الانقلابية
في منطقة الصياحي و ”أكمة اعلأ” التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.
وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز، أن قوات الجيش في المنطقة أجبرت الميليشيات على التراجع.
التصنيف: دولية
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