الجيش اليمني يسيطر على طريق المخا – الخوخة

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أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن مسنودة بقوات ‏التحالف العربي، سيطرتها على طريق رئيس يربط ‏بين مدينة المخاء التي تم تحريرها من الميليشيات ‏الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى ‏محافظة الحديدة شمالاً.‏

إلى جانب ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني ‏محاولة هجوم لليمليشيا الانقلابية

في منطقة الصياحي و ‏‏”أكمة اعلأ” التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.‏

وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز، أن ‏قوات الجيش في المنطقة أجبرت الميليشيات على ‏التراجع.