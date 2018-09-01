الجيش اليمني يحرر بالكامل مديرية الظاهر في صعدة

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على كامل مديرية ‏الظاهر شمالي غرب محافظة صعدة بعد عملية ‏عسكرية واسعة.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني ‏مسنودة بقوات التحالف العربي استعادت مديرية ‏الظاهر بالكامل

وذلك بعد أن حررت مناطق الكحلا ‏ونقيل بن حارث والمجرن وطيبان وجزاع والخلبة ‏وقمامة.‏

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع /سبتمبر/ ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمني، ‏دحرت المليشيا باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح، ‏وسط انهيار متسارع في صفوفها.

وأسفرت المعارك وفقا للمصدر عن سقوط عشرات ‏القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ‏ميدانية أبرزها مسؤول إمداد المليشيا في المنطقة ‏المدعو، أبو ضياء، الذي لقي مصرعه مع سبعة من ‏مرافقيه، والمشرف في المليشيا المدعو حسن علي ‏حسن.‏

وأوضح المصدر أن قوات الجيش استكملت المرحلتين ‏الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية ‏قطع رأس الأفعى بنجاح، التي انتهت بحصار معقل ‏المليشيا وزعيمها المتمرد استعدادا لاقتحام مخبأه.‏

وفي السياق، شن الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا استهدف ‏تعزيزات دفعت بها المليشيا من مديرية سفيان إلى ‏مثلث مران في محاولة يائسة منها لاستعادة مواقع ‏كانت قد خسرتها.‏

وقال المصدر إن القصف أحبط تلك المحاولة وكبد ‏المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، خسائر ‏فادحة في صفوفها وعتادها الحربي.‏