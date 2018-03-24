الجيش اليمني يسيطر على معسكر إستراتيجي يفصل بين محافظتي الجوف وصعده

أحكمت قوات الجيش اليمني ، سيطرتها على ‏معسكر طيبة الاسم ، الإستراتيجي بمحافظة الجوف ‏والمحاذي لمحافظة صعده شمالي اليمن.‏

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش ‏تابعة للواء الأول حرس حدود فرضت سيطرتها ‏الكاملة على معسكر

وجبال طيبة الاسم بمديرية ‏برط العنان شمال غربي المحافظة بعد أربعة أيام ‏من الحصار المفروض

على عناصر الميليشيا ‏الحوثية داخله، وفقا – لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية -.‏

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وكان الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية في ‏‏20 من الشهر الجاري بالمحافظة

تهدف ‏لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.‏

وتستخدم المليشيات المعسكر نقطة تجمع ‏لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعده

‏وغيرها من المناطق حيث أنه يفصل بين ‏محافظتي صعدة والجوف.‏