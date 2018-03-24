الجيش اليمني يسيطر على معسكر إستراتيجي يفصل بين محافظتي الجوف وصعده

أحكمت قوات الجيش اليمني ، سيطرتها على معسكر طيبة الاسم ، الإستراتيجي بمحافظة الجوف والمحاذي لمحافظة صعده شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش تابعة للواء الأول حرس حدود فرضت سيطرتها الكاملة على معسكر
وجبال طيبة الاسم بمديرية برط العنان شمال غربي المحافظة بعد أربعة أيام من الحصار المفروض
على عناصر الميليشيا الحوثية داخله، وفقا – لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية -.
وكان الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية في 20 من الشهر الجاري بالمحافظة
تهدف لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.
وتستخدم المليشيات المعسكر نقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعده
وغيرها من المناطق حيث أنه يفصل بين محافظتي صعدة والجوف.