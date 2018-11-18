دولية

الجيش اليمني يسيطر على منطقة مثلث عاهم وعدد من القرى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      18 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سيطر الجيش اليمني وبمساندة من قوات التحالف العربي على منطقة مثلث عاهم وعدد من القرى المحيطة بالمثلث.
وأشار بيان بثه المركز الإعلامي للمنطقة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في العملية العسكرية.
و تم تدمير آليات قتالية تابعة لهم في حين دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي
ثلاث عربات للمليشيا الانقلابية في محيط قرية الخمج التابعة لمديرية مستبأ شمالي محافظة حجه.
و ذكر البيان أن مثلث عاهم يمثل طريق إمداد حيوي للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران حيث يربط بين مديريتي مستبأ
و حرض من جهة جنوب شرق وبين عبس وحرض من جهة الجنوب
و يشكل شريانا لوصول الإمدادات العسكرية لمليشيات الحوثيين من محافظات حجة وصعدة وعمران.
ibrahim

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