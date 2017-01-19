الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بتعز ويقتل ويصيب 35 حوثيا

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قتل 14 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب 21 آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في محافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال الناطق باسم الجيش في المحافظة العقيد منصور الحساني، في تصريحات له ، إن قوات الجيش هاجمت مواقع ميليشيات

الحوثي وصالح في مديرية الوازعية غرب مدينة تعز، وتمكنت بعد معارك عنيفة من التقدم والسيطرة على مواقع هامة

أبرزها جبل الصيبارة، والهشام، ومدرسة الحكمة وتقدمت باتجاه جبل الشامي، وموقع القاصب ولا تزال المعارك مستمرة.

وأضاف أن معارك عنيفة دارت أيضا بين الجانبين في الجبهة الشمالية للمدينة استمرت نحو عشر ساعات

وتمكنت خلالها قوات الجيش من تطهير عدد من المباني التي تتمركز فيها الميليشيات في منطقة شارع الأربعين ومحيطها.

وأكد أن قوات الجيش في الساحل الغربي واصلت تقدمها باتجاه ميناء المخا، وتقوم بمساندة طيران التحالف العربي

بتمشيط كافة المناطق الواقعة بين منطقة الجديد ومدينة المخا والتي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية

وإخلائها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 14 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة 21 آخرين

فيما قتل أحد أفراد الجيش وأصيب عشرة آخرون.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية بتعز أن ميليشيات الحوثي وصالح شنت قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة

والدبابات على أحياء سكنية وسط المدينة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين.