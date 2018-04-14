الجيش اليمني يشن هجمات على مواقع للحوثيين بين محافظتي البيضاء ومأرب

شن الجيش اليمني ، هجومًا عنيفا فجر اليوم على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران، على طراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني، قوله إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف قانية باتجاه موقع ‏يسبُل الإستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء ‏والتي تعد المركز الرئيس للميليشيا في المحافظة.‏

ويأتي الهجوم بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير ‏الجيش اليمني لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الإستراتيجيين من الميليشيات.‏

وشن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية في ‏منطقة يسبل الإستراتيجي أسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة ‏وذخائر.‏

ودمرت غارات أخرى، للتحالف دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما أسفل هضبة صباح حنكة ‏معنز بمديرية ذي ناعم بالبيضاء.‏