الجيش اليمني يشن هجمات على مواقع للحوثيين بين محافظتي البيضاء ومأرب

شن الجيش اليمني ، هجومًا عنيفا فجر اليوم على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على طراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني، قوله إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف قانية باتجاه موقع يسبُل الإستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء والتي تعد المركز الرئيس للميليشيا في المحافظة.
ويأتي الهجوم بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير الجيش اليمني لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الإستراتيجيين من الميليشيات.
وشن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة يسبل الإستراتيجي أسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة وذخائر.
ودمرت غارات أخرى، للتحالف دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما أسفل هضبة صباح حنكة معنز بمديرية ذي ناعم بالبيضاء.