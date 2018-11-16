دولية

الجيش اليمني يصد هجومًا للإنقلابيين لاستعادة جبل صوران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      16 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أحبطت وحدات من الجيش اليمني ، هجومًا عنيفًا لمليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة الملاجم بشرقي محافظة البيضاء .

وقال قائد كتائب النصر في الجيش اليمني العميد ناصر علي القحيح، إن المليشيا الإنقلابية المدعومة من إيران شنت الهجوم على ميسرة جبهة الملاجم في محاولة يائسة منها لاستعادة قمة جبل صوران الاستراتيجي الذي سيطر عليه الجيش الأربعاء الماضي .

ولقي 9 من العناصر الحوثية المهاجمة مصرعهم في المواجهات وأصيب آخرون، وفقًا لما أورده موقع / 26سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية .

وأكد القائد العسكري اليمني، أن قوات الجيش بلاده بجبهة الملاجم على أتم الاستعداد للتقدم أو لصد كافة الهجمات ومحاولات التسلل والاختراقات التي يقوم بها الإنقلابيون الحوثيون .

ibrahim

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