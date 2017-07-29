الجيش اليمني يعزز مواقعه بمحيط معسكر خالد بن الوليد في تعز

عزز الجيش اليمني مواقعه في محيط معسكر خالد بن الوليد في تعز بعد التمكن من السيطرة الكاملة عليه.

وذكرت مصادر يمنية إلى أن المواجهات تجددت اليوم، وكانت مصحوبة بقصف مدفعي حوثي في تلة الصالحين

مشيرة إلى اندلاع مواجهات في مركز مديرية موزع غربي تعز.

وأفادت بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات مع الجيش اليمني بمديرية صبر الموادم جنوب شرق تعز.

وفي شبوه لقي ثلاثة من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في اشتباكات مع الجيش اليمني، بعد أن نفذت ميليشيا الانقلاب محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش.