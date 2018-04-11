دولية

الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية ميدي الساحلية بالكامل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / رجب / 1439 هـ      11 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني اليوم، عن تحرر مدينة ميدي الساحلية بشكل كامل من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد المنطقة الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، إن مدينة ميدي تعد بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة

وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غداً في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء”.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أشاد قائد التحالف العربي بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الميسري، بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في تحرير مدينة ميدي، مؤكدا استمرار دعم التحالف العربي حتى يتم تحرير كل الأراضي اليمنية من مليشيا الانقلاب.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *