الجيش اليمني يفرض سيطرته على مقار حكومية في الدريهمي

أعلن الجيش الوطني اليمني ، فرض سيطرته على عدد من المقار الحكومية وسط مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن قوات تابعة لها أحكمت سيطرتها على مقرات المجلس المحلي والشرطة والمركز الصحي في عمق المدينة.
وأضاف البيان أن قوات الجيش الوطني اقتحمت مركز مديرية الدريهمي بتغطية وإسناد من مقاتلات التحالف العربي.
وفي محافظة حجه، يواصل الجيش الوطني اليمني، تنفيذ عمليات تمشيط للمواقع المحررة في مديرية حيران.
وذكر بيان للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، أن قوات الجيش أسرت تسعة مسلحين خلال عمليات التمشيط لعدد من المواقع والمزارع في جنوب حيران.
وفي سياق متصل.. أفادت مصادر عسكرية يمنية، أن الجيش اليمني، أطلق اليوم، عملية عسكرية في محوري قانية وفضحة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
ونجحت العملية وفقًا للمصادر، في تحرير عدد من المواقع في جبهة قانية أبرزها مواقع الخدار السود وسط فرار لمليشيات الحوثي باتجاه مديرية الوهبية.
وتمكنت قوات الجيش أيضًا في استعادة مواقع “لشاه والجزع وباحواص واشعاب الوعل” بجبهة ناطع فضحة، فيما لا تزال القوات مستمرة في تقدمها نحو ظهر البياض.