الجيش اليمني يفرض سيطرته على مقار حكومية في الدريهمي

أعلن الجيش الوطني اليمني ، فرض سيطرته على عدد من المقار الحكومية وسط مدينة الدريهمي ‏جنوب الحديدة.‏

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن قوات تابعة ‏لها أحكمت سيطرتها على مقرات المجلس المحلي والشرطة والمركز الصحي في عمق ‏المدينة.‏

وأضاف البيان أن قوات الجيش الوطني اقتحمت مركز مديرية الدريهمي بتغطية وإسناد من مقاتلات ‏التحالف العربي.‏

وفي محافظة حجه، يواصل الجيش الوطني اليمني، تنفيذ عمليات تمشيط للمواقع المحررة في مديرية ‏حيران.‏

وذكر بيان للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، أن قوات الجيش أسرت تسعة مسلحين خلال ‏عمليات التمشيط لعدد من المواقع والمزارع في جنوب حيران.‏

وفي سياق متصل.. أفادت مصادر عسكرية يمنية، أن الجيش اليمني، أطلق اليوم، عملية ‏عسكرية في محوري قانية وفضحة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

ونجحت العملية وفقًا للمصادر، في تحرير عدد من المواقع في جبهة قانية أبرزها مواقع الخدار ‏السود وسط فرار لمليشيات الحوثي باتجاه مديرية الوهبية.‏

وتمكنت قوات الجيش أيضًا في استعادة مواقع “لشاه والجزع وباحواص واشعاب الوعل” بجبهة ‏ناطع فضحة، فيما لا تزال القوات مستمرة في تقدمها نحو ظهر البياض.‏