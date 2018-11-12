دولية

الجيش اليمني يقتحم حي “الربصة” في الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      12 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
احرزت قوات الجيش الوطني الليلة الماضية تقدماً جديداً في مدينة الحديدة غربي اليمن، وسط معارك ضارية تخوضها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة العقيد اليمني أحمد الجحيلي في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية, أن قوات الجيش اليمني اقتحمت حي الربصة، وتمكنت من السيطرة على مدرسة النجاح، وعدد من المباني المجاورة لها.

وأوضح اللواء الجحيلي أن قوات الجيش اليمني تخوض في هذه الاثناء معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في حي الربصة، مؤكداً ان التقدم مستمر في عمق مدينة الحديدة.

ولفت العقيد الجحيلي الى أن المعارك كبدت الميليشيا الانقلابية خسائر في العدد والعدة.

ibrahim

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