الجيش اليمني يقتحم مران معقل المليشيا الحوثي في صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اقتحامه منطقة مران معقل المليشيا الحوثية الإنقلابية في محافظ صعده من أربعة محاور.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات عسكرية كبيرة من لواء العروبة في الجيش الوطني تخوض أعنف المعارك في مران المعقل الرئيسي لمليشيا الانقلاب، بعد اقتحامه من أربعة محاور والسيطرة على عدة مواقع كانت تتخذ منها المليشيات الحوثية مواقع استراتيجية.
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من ألواء العروبة بقيادة قائد معركة قطع رأس الأفعى اللواء عبدالكريم السدعي، تمكنت من تطهير عشرات الكيلومترات من المليشيا والسيطرة عليها بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش استعادت وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران. ووفقًا للمصدر فإن المعارك مازالت مستمرة والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران تتكبد فيها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
من جهة أخرى هاجمت قوات من الجيش الوطني اليمني عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم بمحافظ البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في مفرق البياض بجبهة الملاجم شمال المحافظة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيا.
وأشار المصدر في تصريح أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى تدمير عربتين ومقتل من كانوا على متنها من المليشيات خلال المواجهات.
ويواصل الجيش اليمني عملية عسكرية أطلقها السبت الماضي، لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، حيث تمكن مسنودًا بطيران التحالف العربي من إحراز تقدم كبير وسيطرته على مسافة تتجاوز الستين كيلو متر.