الجيش اليمني يقتحم مران معقل المليشيا الحوثي في صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اقتحامه منطقة مران معقل المليشيا الحوثية الإنقلابية في محافظ صعده ‏من أربعة محاور.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات عسكرية كبيرة من لواء العروبة في الجيش الوطني ‏تخوض أعنف المعارك في مران المعقل الرئيسي لمليشيا الانقلاب، بعد اقتحامه من أربعة ‏محاور والسيطرة على عدة مواقع كانت تتخذ منها المليشيات الحوثية مواقع استراتيجية.‏

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من ‏ألواء العروبة بقيادة قائد معركة قطع رأس الأفعى اللواء عبدالكريم السدعي، تمكنت من تطهير ‏عشرات الكيلومترات من المليشيا والسيطرة عليها بشكل كامل.‏

وأوضح المصدر أن قوات الجيش استعادت وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل ‏طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران.‏ ووفقًا للمصدر فإن المعارك مازالت مستمرة والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران ‏تتكبد فيها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.‏

من جهة أخرى هاجمت قوات من الجيش الوطني اليمني عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ‏الملاجم بمحافظ البيضاء وسط اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في مفرق البياض بجبهة الملاجم ‏شمال المحافظة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيا.‏

وأشار المصدر في تصريح أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى تدمير ‏عربتين ومقتل من كانوا على متنها من المليشيات خلال المواجهات.‏

ويواصل الجيش اليمني عملية عسكرية أطلقها السبت الماضي، لاستكمال تحرير مديرية ‏الملاجم، حيث تمكن مسنودًا بطيران التحالف العربي من إحراز تقدم كبير وسيطرته على مسافة ‏تتجاوز الستين كيلو متر.