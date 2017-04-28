الجيش اليمني يقتحم معسكر (خالد)

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تعز – وكالات

اقتحمت قوات من الجيش اليمني، معسكر خالد بن الوليد في منطقة موزع غرب محافظة تعز ‏من الجهة الغربية، إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلابيين أسفرت عن وقوع 10 قتلى من الحوثيين على الأقل.

وأكد مصدر عسكري يمني أن المعسكر بات مكشوفًا من الجهة الغربية، وفي مرمى ‏نيران قوات الجيش بعد سيطرتها وتأمينها منطقة الثوباني.

وأشار المصدر إلى سقوط 10 قتلى من ‏عناصر الميليشيات في مواجهات مع الجيش خلال تنفيذه زحفًا باتجاه المعسكر من المنطقة.

ونوه المصدر أن السيطرة على الموقع يعد مدخلًا مهمًّا لاقتحام المعسكر من الجهة ‏الشرقية.

ميدانيًّا، أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، الخميس، تقدمًا كبيرًا في مديرية الزاهر؛ حيث أحكمت السيطرة على مواقع الجماجم في مديرية الزاهر.

وأضافت تقارير محلية أن قوات المقاومة شنت هجومًا مفاجئًا على مواقع الحوثيين عند الساعة الثالثة، وتمكنت على إثرها من السيطرة على المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون لقصف منازل المواطنين في المديرية.