الجيش اليمني يقترب من طريق استراتيجية تربط صنعاء بالحديدة

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، اقترابها من قطع طريق رئيسي يربط بين محافظة الحديدة في غرب اليمن، والعاصمة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.
وقالت الألوية في بيان نشره مركزها الإعلامي إن القوات التابعة لها تواصل التقدم نحو منطقة كيلو 16
وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي، مؤكدة ان القوات أصبحت على بعد أمتار من مصنع نانا
وصوامع البحر الأحمر وسط انهيار في صفوف الميليشيا وعجزها عن المواجهة.
وأشارت قوات العمالقة إلى أن سيطرتها على المنطقة سيقطع الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة
وسيمنع وصول الإمدادات من الأسلحة عن الميليشيا في صنعاء والتي تقوم بتهريبه عبر ميناء الحديدة.
وذكر البيان أن العملية العسكرية لقوات ألوية العمالقة مستمرة بإسناد من مقاتلات وطيران الأباتشي التابع للتحالف العربي
حيث سيطرت قوات الجيش على العديد من القرى والوديان والمزارع المتواجدة بالقرب من منطقة كيلو 16.
ووفقاً للبيان فإن قوات الجيش تواصل التقدم للسيطرة على المنطقة التي تفصل المناطق الواقعة تحت سيطرت مليشيات الحوثي إلى قسمين جنوب وشمال الحديدة وسيعمل ذلك على شل حركة ميليشيا الحوثي في مناطق القسم الجنوبي .