الجيش اليمني يقترب من طريق استراتيجية تربط صنعاء بالحديدة

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، اقترابها من قطع طريق رئيسي يربط بين ‏محافظة الحديدة في غرب اليمن، والعاصمة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.‏

وقالت الألوية في بيان نشره مركزها الإعلامي إن القوات التابعة لها تواصل التقدم نحو منطقة ‏كيلو 16

وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي، مؤكدة ان القوات أصبحت على بعد أمتار من مصنع نانا

وصوامع البحر الأحمر وسط ‏انهيار في صفوف الميليشيا وعجزها عن المواجهة.‏

وأشارت قوات العمالقة إلى أن سيطرتها على المنطقة سيقطع الطريق الرابط بين صنعاء ‏والحديدة

وسيمنع وصول الإمدادات من الأسلحة عن الميليشيا في صنعاء والتي تقوم بتهريبه ‏عبر ميناء الحديدة.‏

وذكر البيان أن العملية العسكرية لقوات ألوية العمالقة مستمرة بإسناد من مقاتلات وطيران ‏الأباتشي التابع للتحالف العربي

حيث سيطرت قوات الجيش على العديد من القرى والوديان ‏والمزارع المتواجدة بالقرب من منطقة كيلو 16.‏

ووفقاً للبيان فإن قوات الجيش تواصل التقدم للسيطرة على المنطقة التي تفصل المناطق الواقعة ‏تحت سيطرت مليشيات الحوثي إلى قسمين جنوب وشمال الحديدة وسيعمل ذلك على شل ‏حركة ميليشيا الحوثي في مناطق القسم الجنوبي .‏