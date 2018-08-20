الجيش اليمني يقترب من منطقة إطلاق صواريخ باليستية ‏في البيضاء

أعلن قائد عسكري يمني، أن قوات من الجيش الوطني اليمني اقتربت في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء من مخازن أسلحة استراتيجية للمليشيا الحوثية الإنقلابية ومنطقة لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه مدينة مأرب.
وقال قائد العمليات العسكرية في جبهة الملاجم، العقيد أحمد بحيبح، إن قوات الجيش الوطني في محور بيحان والمقاومة الشعبية أصبحت على مشارف مناطق استراتيجية تتخذ منها المليشيا الانقلابية مناطق تخزين استراتيجية للأسلحة، حيث عملت طيلة السنوات الماضية على تخزين أسلحة وإنشاء مخازن أسلحة استراتيجية جديدة واحتفاظها بترسانة عسكرية كبيرة من الأسلحة الباليستية فيها.
وأضاف العقيد بحيبح في تصريح صحافي نشره موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المليشيا الانقلابية تمتلك مخازن أسلحة استراتيجية في منطقة ما بعد ظهر البياض و تبعد عن مواقع الجيش من 3 إلى 4 كيلومتر.
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية كانت تطلق من هذه المنطقة صواريخ زلزال وصواريخ بعيدة المدى وفيها منصات الإطلاق لا زالت موجودة هناك.
وأكد الجيش الوطني اليمني، سيطرته في معارك الأحد الماضي، على مشارف مفرق ظهر البياض الاستراتيجي والمرتفعات الجبلية في سلسلة جبال البياض بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر
من 26 عنصرًا من المليشيا الانقلابية وجرح العشرات منها.