العدد 21947 27 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجيش اليمني ينزع 1500 لغم أرضي زرعها الانقلابيون في ميدي

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الجيش اليمني ينزع 1500 لغم أرضي زرعها الانقلابيون في ميدي
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تمكن الجيش اليمني، من نزع 1500 لغم أرضي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة ميدي، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ونقل موقع (26 سبتمبر) التابع للجيش، عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة قوله إن “الفرق الهندسية لنزع الألغام تعمل بشكل متواصل في الكشف عن الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرقات وفي أوساط القرى والمحلات التجارية”، لافتاً إلى أنها تشكل تهديداً لأمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن” جريمة زراعة الألغام ارتبطت في اليمن بميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي نشرت عشرات الآلاف منها، واهمة بأنها ستعيق تقدم الجيش الوطني، الذي يتجاوزها كل يوم”.

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التصنيف: دولية

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