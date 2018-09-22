الجيش اليمني ينزع 500 لغم زرعتها الميليشيات بصعدة

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، بدعم التحالف من انتزاع 500 لغم وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي زرعتها في عدد من مناطق مديرية كتاف في صعدة .

وأكد مصدر في الفرق الهندسية بصعدة، أن الفريق الهندسي مستمر في عمليات نزع الألغام من المناطق المحررة لتأمينها أمام المواطنين قبل عودتهم إلى مساكنهم.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين عمدوا إلى تمويه مئات الألغام داخل مناطق آهلة بالسكان.

كما أوضح أن الكمية التي تم انتزاعها حتى الآن توزعت بين 200 لغم عربات ومدرعات، و300 عبوة ناسفة تعددت أوزانها ما بين 80 كلغ إلى 30 كلغ.

إلى ذلك، كشف أن أبرز تلك الألغام والعبوات زرعتها الميليشيات بين مزارع ومساكن المواطنين المدنيين والطرقات العامة في القرى التي تم دحرها منها.