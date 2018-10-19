دولية

عثر على أسلحة مخبأة للانقلابيين

الجيش اليمني ينفذ عملية تمشيط واسعة لمناطق شرق الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / صفر / 1440 هـ      19 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن الجيش اليمني تمشيط عددًا من المواقع التي تم دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة.

وقال بيان لألوية العمالقة في الجيش اليمني، إن قوات تابعة للألوية نفذت عملية تمشيط واسعة

لعدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو 10 بمديرية الحالي، حيث كانت تتمركز مليشيا الحوثي هناك.

وأضاف البيان أن قوات الجيش عثرت خلال العملية على عدد كبير من قذائف الهاون من عيار 120

وقذائف أخرى أخفتها مليشيا الحوثي في أنابيب الصرف الصحي بعدة مواقع عسكرية كانت تتخذها متارس منها.

وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن ألوية العمالقة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، شن عمليات عسكرية واسعة لتطهير وتأمين المناطق التي تم دحر مليشيا الحوثي منها في محافظة الحديدة وتكبد الانقلابيون الحوثيون خلالها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

ibrahim

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