الجيش اليمني يواصل تقدمه في الحديدة ويسيطر على “مجمع ثابت”

سيطر الجيش اليمني وألوية العمالقة على “مجمع إخوان ثابت” في الحديدة والذي يحتوي على مؤسسات وشركات هامة كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات والتي كانت تتخذ منها ميليشيات الحوثي متارس واقية لها.

وأكد المركز الإعلامي لـ”قوات ألوية العمالقة” السبت أن القوات تواصل تقدمها في أحياء مدينة الحديدة، تمهيداً لبسط سيطرتها الكاملة على المدينة.

كما ذكر أن قوات الجيش اليمني كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالعدة والعتاد داخل مدينة الحديدة.

في المقابل، حاولت الميليشيات عرقلة تقدم القوات من خلال قيام الحوثيين في مشارف الحديدة بزراعة الألغام وحفر الخنادق ونصب الحواجز الإسمنتية، ونشر القناصة على أسطح المباني العالية، لكنها فشلت في إعاقة تقدم قوات الشرعية.