الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة البيضاء ويحرر منطقة يَسبل

واصل الجيش اليمني تقدمه في تحرير منطقة اليَسبل ‏الاستراتيجية ‏الواقعة بين مدريتي قانية والوهبية ‏في محافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن التقدم المحرز جاء عقب ‏شن الجيش هجومًا واسعًا على مرتفعات ‏العُر ‏ومسعودة

وتمكن من تطهير ما تبقى من جيوب ‏ومواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران.‏

وبين موقع القوات المسلحة اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ أن ‏سيطرة الجيش على منطقة ‏اليسبل تتيح له التقدم باتجاه الوهبية وتسهيل عملية ‏تحرير منطقة ‏عفرين الاستراتيجية التي بسقوطها ‏في يد الجيش تكون معظم مديريات محافظة ‏البيضاء ‏محررة وخاليه من أي وجود للميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران.‏

وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي فقدت سيطرتها على ‏إدارة معركة العُر ومسعودة مما دفع ‏بعناصرها ‏للفرار باتجاه منطقة الوهبية في حين كان لمقاتلات التحالف العربي دورًا محوريًا ‏في تلك المعارك.‏