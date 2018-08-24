الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية باقم

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي ‏الانقلابية.‏

وقال قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، ‏التابعة للجيش اليمني، المقدم مشعل البيل، إن قوات ‏الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية ‏باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود في مديرية ‏باقم.‏

وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية /سبتمبر نت/ أن هذا التقدم ‏يأتي بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم ‏بشكل كامل في المديرية، وسيطرت على ‏الطريق الدولي بين باقم وعلب.‏

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، ‏عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير ‏عدد من الآليات القتالية التابعة لها،. كما استعادت ‏قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ‏المتنوعة.‏