الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية حيران ومشارف عبس

سيطرت قوات من الجيش الوطني اليمني على مناطق جديدة في الجنوب الشرقي لمديرية ‏حيران التابعة لمحافظة حجه، شمالي غربي اليمن.‏

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش استعادت عددًا من المواقع جنوب شرق حيران على ‏مشارف مديرية عبس في ذات المحافظة، وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن التقدم ‏المحرز جاء عقب معارك دارت خلال اليومين الماضيين وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات ‏من المتمردين الحوثيين وأسر أحد عناصرها الذي تم إسعافه بسبب إصابته.‏

وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، شرعت في نزع الألغام من ‏المناطق التي تم تحريرها خاصة على الطريق العام الرابط بين منطقة وادي الزين بمديرية ‏حيران مع خميس بني حسن بمديرية عبس, تسبب انفجار بعضها في إصابة 7 مدنيين ‏بإصابات مختلفة وذلك بعد انفجار لغمين بسيارتين مدنيتين في حادثين منفصلين.‏