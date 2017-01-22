الجيش اليمني يواصل زحفه نحو مدينة المخاء الساحلية
واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.
وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة توغلت في مناطق تمركز
مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط اندحار الميليشيا وفرار العشرات من عناصرها.
وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات
في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.
ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي
وصالح الانقلابية بهدف إعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.
وأكد المصدر، أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة
بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا حوالي خمسة كيلومترات وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة
والبضائع للميليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.
الوسوم:اليمن
التصنيف: دولية
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