العدد 21822 22 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجيش اليمني يواصل زحفه نحو مدينة المخاء ‏الساحلية

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الجيش اليمني يواصل زحفه نحو مدينة المخاء ‏الساحلية
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واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ‏المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.‏

وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة ‏توغلت في مناطق تمركز

مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط ‏اندحار الميليشيا وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من ‏مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي ‏مواقع الميليشيات

في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ‏ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.‏

ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط ‏المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي ‏زرعتها ميليشيا الحوثي

وصالح الانقلابية بهدف إعاقة ‏تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.‏

وأكد المصدر، أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى ‏منطقة أبو رزيق الواقعة

بين منطقتي الكدحة وواحجة ‏التي تبعد عن مدينة المخا حوالي خمسة كيلومترات ‏وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة

والبضائع ‏للميليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.‏

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التصنيف: دولية

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