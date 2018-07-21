الجيش اليمني يُحاصر مركز مديرية باقم

قال الجيش الوطني في اليمن، إن قوات خاصة تُحاصر مركز مديرية باقم في محافظة صعدة ، معقل ‏الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران .

وأوضح قائد “اللواء 102” ‏العميد ياسر الحارثي أن ‏قوات خاصة في الجيش الوطني تُحاصر مركز ‏مديرية باقم ‏من جميع المحاور وأن عملية الثقب التي ‏انطلقت الأسبوع ‏الماضي على وشك تحقيق أهدافها ، ‏وفقًا لما نشره موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع ‏اليمنية. ‏

وأشار إلى أنه لم يتبق سوى القليل ليتمكن الجيش ‏الوطني ‏اليمني من دخول مركز المديرية ، مبينًا أن مليشيا ‏الحوثي الانقلابية ‏تعيش حالة انكسار واستنفار في ‏صفوف مقاتليها ما جعلها ‏تدفع بمجاميع من الأطفال ‏المغرر بهم إلى جبهات القتال .