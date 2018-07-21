الجيش اليمني يُحاصر مركز مديرية باقم

قال الجيش الوطني في اليمن، إن قوات خاصة تُحاصر مركز مديرية باقم في محافظة صعدة ، معقل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران .
وأوضح قائد “اللواء 102” العميد ياسر الحارثي أن قوات خاصة في الجيش الوطني تُحاصر مركز مديرية باقم من جميع المحاور وأن عملية الثقب التي انطلقت الأسبوع الماضي على وشك تحقيق أهدافها ، وفقًا لما نشره موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وأشار إلى أنه لم يتبق سوى القليل ليتمكن الجيش الوطني اليمني من دخول مركز المديرية ، مبينًا أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعيش حالة انكسار واستنفار في صفوف مقاتليها ما جعلها تدفع بمجاميع من الأطفال المغرر بهم إلى جبهات القتال .