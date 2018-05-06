الجيش اليمني يُحرر آخر مناطق مديرية ‏ميدي الساحلية

أعلن الجيش اليمني تحريره آخر مناطق مديرية ميدي التابعة لمحافظة شمال غربي اليمن عقب عملية عسكرية أطلقها فجر اليوم .
وقال أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر جوهر ، إن الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة تباب ” كتف مُقل الإستراتيجية ” الواقعة جنوب مديرية ميدي بإسناد جوي ومدفعي من قوات التحالف العربي.
وأوضح أن المناطق المحررة تعد موقعًا إستراتيجيًا وتمتد على مساحة 2 كيلو متر وتشرف مباشرة على وادي حيران .
وأضاف المسؤول العسكري اليمني أن سيطرة الجيش على تلك المناطق ستمكنه من السيطرة النارية على مناطق واسعة في مديرية حيران في عدة اتجاهات .
وأكد أركان حرب المنطقة الخامسة أن مديرية ميدي باتت تحت حكم التحرير بشكل كامل عدا بعض الجيوب المتحصنة في المزارع بشرق المديرية .