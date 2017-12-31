الجيش اليمني يُحكم سيطرته على أكبر مديرية بالجوف

أحكم الجيش اليمني سيطرته الكاملة على مركز مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف، عقب عملية أطلقها قبل يومين لتحرير المديرية.

وقال بيان نشره اليوم (الأحد) المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش استكملت السيطرة

على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بعد تحرير سوق اليتمة والمجمع الحكومي”.

وأضاف: “ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تواجه انهيارات كبيرة في صفوفها

بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها”.

وأشار إلى أسر 45 من عنصراً من الميليشيا في المعارك

والاستيلاء على خمسة عربات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.