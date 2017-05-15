الحائلي يتعهد بإحضار هزازي والشمراني للعميد

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جدة- البلاد

أكد مصدر قريب جدا من عضو شرف نادي الاتحاد، ومرشح الرئاسة للفترة القادمة أنمار الحائلي، أنه وضع بين برنامجه في حالة تسلمه الرئاسة، دعم النادي باثنين من المهاجمين المحليين، أصحاب التاريخ التهديفي، ولهما صولات، وجولات في الدوري المحلي، واللعب الدولي، وتنحصر خياراته بين مهاجم الفريق السابق، ولاعب النصر الحالي نايف هزازي، ومهاجم الهلال ناصر الشمراني،

خاصة أن نايف هزازي بصدد توقيع مخالصة مالية مع ناديه النصر، الذي لم ينجح في قيادة الهجوم النصراوي، بعد أن خاض مع الفريق في الدوري 34 مباراة، في موسمين، سجل خلالها 6 أهداف فقط، بينما ناصر الشمراني، هناك صعوبة في عودته للهلال، في ظل وجود المدير الفني الارجنتيني رامون دياز غير المقتنع بأدائه، بينما اللاعب قد أعير لنادي العين الإماراتي، فتألق اللاعب بشكل لافت؛ حيث نجح في تسجيل تسعة أهداف، سبعة منها في الدوري، إلى جانب هدفين في دوري أبطال آسيا.