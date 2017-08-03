الحائلي يغادر لإسبانيا لمتابعة القضايا الجديدة

جدة-عبدالعزيز عركوك

أغلقت الإدارة الاتحادية بقيادة الرئيس أنمار الحائلي، ملف قضية المحترف البرازيلي جبسون، الذي مثل الاتحاد في عهد إدارة محمد الفايز؛ وقد ترك الحائلي الفريق الأول في تبوك للمشاركة في البطولة الدولية، وفضل المغادرة إلى إسبانيا للاجتماع مع عدد من المحامين، بعد صدور قضيتين جديدتين على النادي.

وينوي الحائلي الوصول إلى اتفاق مع عدد من اللاعبين، والأندية من خلال تسديد المستحقات المطلوبة حاليا على النادي بالدفع لبعض تلك المطالبات، وجدولة الأخرى ليتمكن الفريق من استيفاء المعيار المالي، والحصول على الرخصة الآسيوية.

\على صعيد آخر، تجدد أمل الفريق الأول لكرة القدم في التأهل للمباراة النهائية، ضمن البطولة الدولية الثانية- التي تقام حاليا في تبوك- في حالة فوز الاتحاد على الاتفاق يوم غد بفارق هدفين؛ حيث سيصبح رصيده ٣ نقاط متساويا مع الاتفاق، الذي يمتلك هدفين في رصيده، والإسماعيلي لديه ٣ أهداف، وفي حالة فوز الاتحاد بفارق هدفين سيتأهل كونه الأعلى في التسجيل؛ لامتلاكه في رصيده هدفين سابقين، وستشهد المباراة عودة المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا، بعد تماثله للشفاء، وغياب الثنائي التونسي أحمد العكايشي، وعمار النجار للإصابة.

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