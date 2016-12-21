الحازمي يحصد المركز الأول ببطولة FIFA17

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الرياض ـ البلاد

اختتمت فعاليات بطولة دوري جميل FIFA17 بعد أن حسم المتسابق عبدالعزيز الحازمي اللقب والمتأهل من نهائيات جدة بفريقه (الهلال ) ليحصل على جائزة المركز الأول والمتمثلة في سيارة موديل 2016، إضافة الى الكأس الذهبية،

بينما حصل المتسابق مقبل المقبل والمتأهل للمباراة الختامية بصفته بطلا لنهائيات مدينة (الرياض) على جائزة المركز الثاني. وحضر التتويج رامي تركي مدير عام رعاية دوري جميل،

حيث قام بتكريم بطلي الرياض وجدة وتسليم الفائز بينهما السيارة. يذكر ان بطولة دوري جميل FIFA 17 تقام للسنة الثانية على التوالي ، وتتيح المسابقة الفرصة للجميع بالمشاركة والفوز بالعديد من الجوائز.