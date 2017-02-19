الحاضر يحتفل بعقد قران د.لمى ود.ريان

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جدة- البلاد

أقام الشيخ محمد الحاضر الرشيدي، محب الشعر وداعم الشعراء وصاحب مبادرة إحياء ذكرى شاعر عبس الشاعر عنترة بن شداد العبسي من خلال المهرجان الأول الذي اقامه له بدار الأوبرا المصرية قبل عدة أشهر، أقام مساء أول أمس الجمعة في جدة احتفالا بمناسبة عقد قران كريمته الدكتورة لمى والدكتور ريان عدنان السليماني بحضور لفيف من الوجهاء والمشايخ وعدد من الشعراء والإعلاميين.

الشيخ سعيد جمعان الغامدي جسد تهنئته للشيخ محمد الحاضر من خلال هذه الأبيات التي جاء فيها:

في حفلة الدكتور والدكتوره

لمحمد الحاضر تهاني احبابه

بقلوب معه من الفرح مسروره

مبروك له مبروك ياانسابه

شيخ الوفاء والطيب كمل دوره

ولمى.. لمى الحاضر من أطيب لابه

وريان يزهاه الفرح من نوره

في ليلة زانت بكتب كتابه

ومن جهته عبر الشيخ محمد الحاضر عن عظيم شكره وامتنانه لكل من حضر متمنيا لهم دوام الأفراح والمسرات وللعروسين التوفيق والسعادة في حياتهما الزوجية المقبلة.