العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الحافظ : بالروح حققنا الفوز

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الحافظ : بالروح حققنا الفوز
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جدة – أحمد إلياس

أشار اللاعب عبدالله الحافظ مدافع فريق الهلال إلى أن الفوز الكبير الذي حققه فريقهم أمام الاتحاد، كان مستحقاً،

وقال: الحمدالله على هذا الفوز الكبير الذي تحقق أمام فريق كبير وشقيق، وكانت مواجهة صعبة على الفريقين، وحققنا الأهم بالفوز والثلاث النقاط – بفضل الله- ثم بالروح التي ظهر عليها جميع زملائي اللاعبين،

وأضاف: ستنتهي فرحتنا من اليوم، وسنبدأ في التجهيز للمباريات المقبلة، والدوري لا زال مبكراً الحديث عن حسمه .

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التصنيف: الرياضة

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