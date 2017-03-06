الحافظ : بالروح حققنا الفوز
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جدة – أحمد إلياس
أشار اللاعب عبدالله الحافظ مدافع فريق الهلال إلى أن الفوز الكبير الذي حققه فريقهم أمام الاتحاد، كان مستحقاً،
وقال: الحمدالله على هذا الفوز الكبير الذي تحقق أمام فريق كبير وشقيق، وكانت مواجهة صعبة على الفريقين، وحققنا الأهم بالفوز والثلاث النقاط – بفضل الله- ثم بالروح التي ظهر عليها جميع زملائي اللاعبين،
وأضاف: ستنتهي فرحتنا من اليوم، وسنبدأ في التجهيز للمباريات المقبلة، والدوري لا زال مبكراً الحديث عن حسمه .
الوسوم:الحافظ
التصنيف: الرياضة
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