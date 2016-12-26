الحافظ : لن نتأثر بالغيابات

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أكد اللاعب عبدالله الحافظ مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم أن مواجهة فريقه اليوم أمام المنافس التقليدي النصر ، صعبة على الفريقين،

وقال الحافظ :” لا شك أن المباراة صعب التكهن فيها وهذا هو ديدن مباريات الكؤوس، والديربي بين الهلال والنصر وكل ما نرجوه أن تسير المباراة وفق ما خططنا له كأجهزة فنية ولاعبين، وعملنا من أجله خلال التدريبات الماضية،

وبإذن الله فريقنا يظهر بصورة الجيدة، ونحقق الانتصار والتأهل للنهائي، ”

وأضاف: علينا تجاوز كل الظروف والصعوبات التي ستواجهنا خاصة فيما يتعلق بالغيابات، ومباريات الكؤوس لا تعترف إلا بالمجهود في الملعب ولمباراة اليوم طعم آخر أمام النصر، كون المباراة جماهيرية، وبإذن الله يكون الانتصار هلاليا، ونحقق الفوز والتأهل للنهائي الغالي .