العدد 21829 29 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الحافلة السياحية.. متعة شتاء جازان

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الحافلة السياحية.. متعة شتاء جازان
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جازان – البلاد

يطلق مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل ” خدمة الحافلة السياحية المكشوفة.

وأبان مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الحافلة مكونة من طابقين الأول مغلق ،والثاني مكشوف لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، والتعرف على المسار السياحي لمدينة جازان بمرافقة مرشدين متخصصين،

مع توفير شاشات عرض للتعريف بالمواقع السياحية والتراثية مشيراً إلى أن الحافلة مجهزة بكاميرا لمراقبة سلوك السائق،

وشاشة توضح خطوط السير وجدول المواعيد.وأشار المهندس الكبيسي إلى أن هذه الخدمة ستوفر طيلة فترة المهرجان من الكورنيش الشمالي بمدينة جازان وتجوب المواقع السياحية ومقار الفعاليات وصولاً للقرية التراثية.

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التصنيف: الأخيرة

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