الحبسي : هذا سر تألقي في اللقاء

قال حارس الفريق الهلالي علي الحبسي:إن تألقه في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد أمس، يرجع للدعم والمؤازرة اللذين وجدهما من جانب أنصار الفريق. وأضاف الحبسي: تألقي هذا- بفضل الله،- ثم بفضل جماهير الهلال، وأشكرهم على وقفتهم غير المستغربة معي في الفترة الماضية”.وأنقذ الحبسي مرمى الهلال من عدة الفرص ، كان أبرزها تسديدة محمود كهربا لاعب الاتحاد، التي أبعدها عن شباكه على مرتين وسط إشادة كبيرة من جانب الحضور.

وأشار الحبسي إلى أنه استمتع كثيراً بالمشاركة في أول كلاسيكو في مسيرته مع الهلال، مطالباً زملاءه ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة، لإرضاء طموحات الجماهير. واختتم الحبسي حديثه بالإشادة بحارس الاتحاد فواز، والمستوى الذي قدمه خلال المباراة، مؤكداً أن الحارسين لعبا دوراً كبيراً في إنقاذ الفريقين من أهداف محققة.