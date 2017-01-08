الحبوب تستعد لطرح 4 مطاحن للخصخصة
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وكشف محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس ، عن وجود مستثمرين محليين وأجانب، وتحالفات وصفها بالقوية، مهتمين للدخول في الشركات الأربع.
الرياض ــ البلاد
تستعد المؤسسة العامة للحبوب، لبدء عملية تسويق شركات المطاحن الأربع التي أعلنت عن إجراءات تحولها الأسبوع الماضي، بعد حصر أصولها المالية، في شهر أبريل المقبل، وذلك قبل بدء طرح العطاءات أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
وكشف محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس ، عن وجود مستثمرين محليين وأجانب، وتحالفات وصفها بالقوية، مهتمين للدخول في الشركات الأربع.
مشيرا إلى أن عديدا من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب تقدموا إلى المؤسسة للاستفسار عن آلية الدخول في شراء المطاحن، بيد أن المؤسسة لم تبدأ المجال لتقديم العطاءات حتى الآن.
واعتبر الفارس، التخصص في القطاع الزراعي، خاصة الأغذية من المعايير الأهم للدخول في العطاءات وغيرها من المعايير والاشتراطات التي تضعها الحبوب، نافيا أن يفتح المجال لأي مستثمر للدخول في الاستثمار في هذا القطاع، دون أن يكون المعيار الأهم التخصصي في النشاط الزراعي والغذائي.
الوسوم:4 مطاحن للخصخصة
التصنيف: اقتصاد
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