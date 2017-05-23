الحبوب تكمل شراء 1.5 مليون طن من علف الشعير

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جدة ــ واس

أكملت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد 1.500.000 طن من الشعير موزعه على مناشئ ( أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، الاتحاد الاوربي ، البحر الأسود).

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس, أن المؤسسة دعت ما يقارب الـ26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة لمناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة وتقدمت 24 شركة للمنافسة على الشحنات المطلوبة، وقد توزعت الكمية التي تم ترسيتها على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 18 شحنة كميتها 1.080.000 طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 7 شحنات كميتها 420.000 طن للتوريد خلال الفترة (يولية-اغسطس2017م).

ولفت الفارس الى أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الثالثة التي تم ترسيتها هذا العام لتصبح اجمالي الكميات التي تعاقدت عليها المؤسسة منذ بداية العام 4.510.000 طن.