(الحبوب) تناقش خطة بيع المطاحن

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الرياض- البلاد

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي ، آخر مستجدات برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، والموافقة على عددٍ من التنظيمات والموضوعات.

وأشار عقب اجتماعه ، إلى أن المؤسسة تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها، وذلك من خلال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030م, مؤكداً أنه تم تأسيس أربع شركات لمطاحن الدقيق؛ وفق التوزيع الجغرافي للمملكة، التي ستسهم- بمشيئة الله- في رفع كفاءة قطاع المطاحن في المملكة، وتحقيق التطلعات المرجوة منه.

وأبان أن المؤسسة تعمل جاهدة لإنجاح علمية التخصيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. من جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه بدأ العمل الفعلي لشركات المطاحن الأربع هذا الأسبوع، وسيستكمل العمل بها في نهاية الشهر الحالي،

مشيرًا إلى أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزمتا بالخطة الزمنية المحددة لبدء أعمال شركات المطاحن تحت إدارة الدولة، تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ وفق ما نص عليه القرار الوزاري.