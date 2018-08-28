الحجاج السودانيون يشيدون بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

جدة – ابراهيم المدني

اعرب عدد من الحجاج من دولة السودان ممن أدى فريضة الحج لهذا العام عن سعادتهم البالغة بتأدية فريضة الحج في يسر وسهولة وقدموا خالص شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على ما وجدوه من رعاية واهتمام وخدمات متكاملة في المشاعر المقدسة.

وقال الحجاج للبلاد نحمد الله أولاً وأخيراً أن من علينا بتأدية الفريضة في هذا العام وفي حقيقة الأمر كنا نعرف مسبقاً الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية للحجاج والاهتمام الخاص بجميع المواقع التي يذهب لها الحجاج من بداية وصولهم لاراضي المملكة وحتى مغادرتها.

الرعاية فاقت توقعاتنا

وقال الحاج السوداني المعتز بالله بن محمد عليم لقد أكرمني ربي بتأدية فريضة الحج هذا العام برفقة أخي واثنان من ابناء عمومتي والحمدلله وجدنا كل شيء متوفرا وهذا غير مستغرب من الدولة السعودية والتي تحرص على توفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف المعتز بالله كانت معاناتنا فقط في حرارة الطقس وجزى الله خيراً الجهات الخدمية التي وفرت مياه الشرب الباردة وملطفات الجو حيث كان لها دور كبير في تبريد الاجواء الحارة في مكة المكرمة وفي منى وعرفات ومزدلفة واستفاد منها كثير من الحجاج.

المفترشون ضايقونا

من جانبه قدم الحاج السوداني محمد صلاح حسن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على حسن التنظيم وتكامل الخدمات خلال حج هذا العام. وقال ان النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام تأكيد على الاهتمام الكبير بالحج والحجاج والحرص على تقديم افضل الخدمات لضيوف الرحمن.

واستطرد صلاح قائلاً ما لفت نظري وسبب لنا معاناة هم الحجاج المفترشون في الطرقات حيث أعاقوا سير الحجاج في المشاعر المقدسة على الرغم من جهود رجال الأمن ومساعديهم في ابعادهم عن الطرق ونتمنى ان تزول هذه الظاهرة في السنوات القادمة ان شاء الله.

حج مبرور

وفي السياق نفسه أكد الحاج السوداني آدم عبدالرحمن جاب الله ان الله وعد الحاج الذي يؤدي مناسك الحج كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة حيث قال نبينا الحبيبب عليه افضل الصلاة والسلام الحج المبرور جزاؤه الجنة ونحن نبتهل الى الله العظيم القدير ان يكون حجنا مبروراً وخالصاً لوجه الله الكريم ونقدم شكرنا وامتناننا لله أولاً ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولكل فرد ساهم في مساعدة الحجاج في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة في تأدية فريضة الحج هذا العام في يسر وسهولة ونتمنى من الله ان يديم على هذه البلاد نعمة الامن والاستقرار.

شكراً لرجال الأمن والكشافة

من جهته اعتبر الحاج حامد بن عبدالله حامد ان حج هذا العام من أنجح مواسم الحج حيث سبق له الحج قبل 5 سنوات وما لاحظه في هذا العام افضل من الفترة السابقة. وقال حامد ادرك ان الحكومة السعودية تطور خدماتها للحجاج عاماً بعد آخر وهذا ما يميزها عن غيرها ويجعل اعداءها حائرين ولا يعرفون كيف يفسدون هذا التميز في الخدمات المقدمة للحجاج في كل عام.

واضاف حامد يقول: بعد الحمدلله أقدم شكراً خاصاً لرجال الامن السعودي على جهودهم الجبارة في التعامل مع حشود الحجاج وتنظيمهم والتعامل معهم باحترافية وإنسانية لا مثيل لها سوى في هذه البلاد وفي الحقيقة شاهدت مواقف كثيرة خلال تأديتنا لفريضة الحج يعجز اللسان في وصفها وأعرف ان رجال الامن يبتغون مرضاة الله ومساعدة الحجاج على أداء فريضتهم وبحمد الله وتوفيقه ثم بجهودهم تحقق هذا الامر والنجاح الكبير لموسم الحج. كما أحب ان أقدم شكري لرجال الكشافة وقد شاهدتهم في كل الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة يقومون بأعمال عظيمة ويقدمون الماء البارد للحجاج ويرشدونهم لمخيماتهم وللطرق المؤدية للمشاعر المقدسة فلهم الشكر والاجر من الله على جهودهم المخلصة لوجهه الكريم.